PREMIO LUNEZIA NUOVE PROPOSTE 2017: in 23 accedono alle semifinali di Roma del 3 luglio – Fabrizio Moro offrirà al vincitore l’apertura di alcuni suoi concerti.

PREMIO LUNEZIA NUOVE PROPOSTE 2017

IN 23 ACCEDONO ALLE SEMIFINALI DI ROMA DEL 3 LUGLIO

GRANDE AFFLUENZA DI PARTECIPANTI

Rai IsoRadio programmerà i finalisti

Nel comitato d’ascolto affermati autori e produttori

Si svolgeranno lunedì 3 luglio all’ “Accademia Spettacolo Italia” di Roma (ore 21.30) le Semifinali del Premio Lunezia Nuove Proposte 2017 (XXII edizione).

“Un sensibile aumento dei partecipanti, ma anche della qualità, ci ha spinto a incrementare il numero dei Semifinalisti rispetto alle scorse edizioni – afferma Loredana D’Anghera, direttore artistico della sezione nuove proposte – una scelta che si sposa con il nuovo spirito della rassegna che vuole, in futuro, allargare gli spazi e l’impegno promozionale per i giovani emergenti“.

I 23 candidati, tra band e cantautori, si contenderanno gli 8 posti previsti per la finale di Marina di Carrara il 21 luglio, dove è in programma anche uno speciale televisivo.

Tra gli autori, produttori e artisti che offriranno collaborazione ai finalisti citiamo Bungaro, Grazia Di Michele, Cesare Chiodo,Mariella Nava, Fabrizio Moro, quest’ultimo offrirà al vincitore l’apertura di alcuni suoi concerti.

Il comitato d’ascolto convocato da Loredana D’Anghera sarà composto da referenti di Radio Rai, critici musicali (tra cui Dario Salvatori), produttori e musicisti di indubbia fama.

Ecco i semifinalisti:

Giulia Cerasoli – “Terraferma” – La Spezia

Camera a Sud (Band) – “Tarquinio e Dudù” – Catania

Federico D’Annunzio – “Questa è la mia città” – Porto San Giorgio (FM)

Teresa Di Biase – “Guerriero” – Marzocca (AN)

Sara Di Nino – “Un fiore” – Pescara

Stefano Di Nucci – “I puntini sulle i” – Campobasso

Effetto Primacy (Band) – “Urla” – La Spezia

Davide Epicoco – “Ti porterò via” – Ceglie Messapica (BR)

Luca Fratto – “5 stelle 9 piani” – Avignana (TO)

Kobaan (Band) – “La terra e il sole” – Verona

Miriam Masala – “Settembre” – Albenga (SV)

Martina Lupi – “Fuga da me” – Roma

Lucio Matricardi – “Altri figli di questo mare” – Porto San Giorgio (FM)

Andrea Mietta in arte “Peligro” – “Frammenti” – Vignate (MI)

Chiara Minaldi – “Interstellare” – Palermo

Simona Mitilini – “Vattene via” – Napoli

Neim (Band) – “E’ solo cenere” – Livorno

Oltreoceano (Band) – “Una ragione c’è” – Napoli

Nicola Panizzo – “Libertà” – San Donà di Piave (VE)

Annarè Persiano – “Ha iniziato a piovere” – Altopascio (LU)

Tomas Tai – “I sogni miei” – Bresso (MI)

Tatiana Tarsia – “Senza fare rumore” – Policoro (MT)

Giulio Wilson – “Scimmie” – Firenze

