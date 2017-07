ALESSANDRA AMOROSO MOTIVO DI POLEMICA … ecco perchè…

64.532.299 non è il numero telefonico di Alessandra Amoroso, ma quello delle visualizzazioni del suo video (al momento in cui scriviamo) con il quale la brava cantante ci delizia con il suo “Comunque andare”. Una bella canzone. Però cara Alessandra da lei non ci aspettavamo che nei 3 minuti e 42 secondi del suo video ci apparisse come conducente senza indossare le cinture di sicurezza, ma poi anche come passeggera sia nel sedile anteriore che in quello posteriore. Inutile dirle che le cinture sono obbligatorie anche lì, davvero sa…?