La cantante francese Barbara Weldens,  è morta folgorata sul palco durante una esibizione

La cantante francese Barbara Weldens, è morta folgorata mentre si stava esibendo nella Chiesa della città di Goudron durante un festival dedicato a Leo Ferrè. Una morte in diretta la sua, l’artista 35enne si è accasciata violentemente a terra ed è deceduta, anulla è valso l’intervento dei sanitari che non sono riusciti a salvarla dall’arresto cardiaco. E’ probabile che l’incidente sia stato causato da un guasto all’impianto elettrico, pertanto la polizia francese ha aperto una inchiesta.

La Weldens, cresciuta in un ambiente circense, aveva vinto alcuni concorsi, come quello per giovani talenti del Festival Jacques Brel. Nel febbraio aveva pubblicato il suo album d’esordio “Le grand H de l’homme”.

Pochi mesi fa aveva vinto il Premio Révélation Scène de l’Académie Charles Cros.

Redazione