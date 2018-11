11/11/2018 – 20:35 #RAI1: “CHE TEMPO CHE FA” Tra gli ospiti Ennio Morricone, Costanzo, Elisa …

A Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 11 novembre alle 20.35 su Rai1, saranno ospiti Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore. In occasione del compleanno del Maestro Morricone (90 anni il 10 novembre) e del trentesimo anniversario da Cinema Paradiso, i due Premi Oscar – di cui è appena uscito il libro “Ennio. Un maestro. Conversazione” – si racconteranno nello studio di Fabio Fazio.

Inoltre, sarà in collegamento Maurizio Costanzo, padre del talk show italiano, che ha da poco compiuto 80 anni e che dal 13 novembre sarà nelle librerie con “Il tritolo e le rose”, libro che ripercorre gli anni novanta attraverso i suoi protagonisti e avvenimenti personali e non solo.

Alla scrivania di Che Tempo Che Fa questa settimana anche Paolo Gentiloni, ex Presidente del Consiglio, dal 13 novembre nelle librerie con “La sfida impopulista”.

E ancora, Elisa la Popstar italiana con all’attivo 23 dischi di platino, 1 disco di diamante, 6 dischi d’oro e oltre 2 milioni e 500 copie vendute e attualmente prima in classifica airplay per numero di trasmissioni radio con il singolo “Se piovesse il tuo nome”.

Anche in questa puntata la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.

Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al tavolo saranno presenti Ale & Franz, in tour nei teatri con lo spettacolo “Nel nostro piccolo” ispirato a Gaber e Jannacci, Caterina Balivo conduttrice di “Vieni da Me” su Rai1, autrice del romanzo “Gli uomini sono come le lavatrici” e Peppino di Capri considerato l’importatore del Twist in Italia e autore di brani che hanno fatto la storia della canzone italiana come “Champagne” e “Roberta”.

E ancora il conduttore Francesco Facchinetti e il campione Marco Lodadio che lo scorso 2 novembre ha vinto la medaglia di bronzo agli anelli ai Mondiali di ginnastica artistica di Doha, dopo aver vinto a giugno la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo.