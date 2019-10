C.S._FABRI FIBRA ”Come Mai” (insieme a Franco 126) anticipa ”Il tempo vola 2002-2020”, la sua prima raccolta di successi

A due anni dal pluripremiato “Fenomeno”, Fabri Fibra torna con un nuovo singolo e un nuovo progetto. ”COME MAI”, scritto in collaborazione con Calcutta e co-scritto e interpretato con Franco126, tra le penne più autorevoli del nuovo cantautorato italiano, è il brano che anticipa ”IL TEMPO VOLA 2002-2020”, la prima raccolta di successi di Fabri Fibra in uscita il 25 ottobre per Is land Records. Prodotto da Dardust, il nuovo singolo è disponibile in radio e in streaming da venerdì 11 Ottobre. ”IL TEMPO VOLA 2002-2020” conterrà tutte le hit di Fibra, 2 brani inediti e 5 outtakes mai pubblicate. Il progetto sarà disponibile in diversi formati, già in preorder su Amazon:

Triplo CD

Super Deluxe Box (include triplo cd, vhs, musicassetta, t-shirt, Squallor cd live)

Singles Box (include 19 cd singoli)

Vinile Outtakes (5 brani mai pubblicati in vinile)

f.te Music Map