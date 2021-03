Festival di Sanremo, i cantanti in gara martedì e mercoledi

I tredici artisti della categoria Campioni che si esibiranno domani – martedì 2 marzo nella prima serata del Festival di Sanremo – saranno, in ordine alfabetico :Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.

Tra le Nuove Proposte, sempre in ordine alfabetico, Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.

Mercoledì 3 marzo, per i Campioni, sarà la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote.

Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty, i Dellai, GretaZuccoli, Wrongonyou.

