VIRGINIO ACOUSTC LIVE seconda tappa a NAPOLI – 14 FEBBRAIO @NALBERO

VIRGINIO

ACOUSTIC LIVE

AL NALBERO DI NAPOLI

SECONDA TAPPA DEL TOUR MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 ORE 22.30

LUNGOMARE, ROTONDA DIAZ

Virginio porta la sua musica a Napoli martedì 14 febbraio con l’Acoustic Live al Nalbero, alle 22.30 (Rotonda Diaz). Protagonista la voce di Virginio, che canta al pianoforte, accompagnato da chitarra e violoncello, tra la magia delle note e quella del mare napoletano, che ha ispirato grandissimi artisti della canzone italiana e non solo. La seconda tappa del tour acustico di Virginio, dopo la presentazione a Firenze (il 28 gennaio 2017 nelle preziose sale del Borghese Palace Art Hotel) è ancora speciale, pensata per rendere intenso ed emozionante l’incontro dell’artista con il suo pubblico.

L’Acoustic Live di Virginio esalta la voce e i suoni acustici, con l’ausilio di pochissima tecnologia e nella massima espressione delle armonie.

Dopo i successi come autore (con Laura Pausini, Elisa, Francesca Michielin, Raf, Chiara Galiazzo e Lorenzo Fragola) e un ritorno in studio con un potente lavoro dal respiro internazionale, “Hercules”, scritto con Andy Marvel (35 milioni di copie vendute con Celine Dion e collaborazioni con Jason Derulo, tra gli altri) e Dimitri Ehlirch (Moby, Westlife), prodotto da Corrado Rustici, Virginio torna sul palco per cantare le sue canzoni, dal vivo, davanti (e insieme) al suo pubblico.

Nel repertorio i brani tratti dai suoi tre album: “Alice”, “A maggio cambio”, “Ad occhi chiusi”, “Novembre”, “La dipendenza”, “Sale”, “Non ha importanza”, “Halleluja” e il nuovo brano “Hercules” (https://www.youtube.com/watch?v=EiZb8KEwn6g ) e l’interpretazione di alcune cover come il “Cielo in una stanza” di Gino Paoli.

