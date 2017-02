David Garrett, uno dei violinisti di maggior successo internazionale, capace di raggiungere le giovani generazioni con la mescolanza di elementi provenienti dalla musica colta, pop, rock e rhythm-and-blues. Martedì 28 febbraio è protagonista del Concerto di Carnevale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Ryan McAdams, in programma alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino Il concerto è registrato e sarà trasmesso in differita su Rai5 e Radio3.

Dopo il Concerto di Carnevale, Ryan McAdams e David Garrett saranno protagonisti del 15esimo concerto della Stagione 2016/2017 dell’Orchestra Rai, in programma giovedì 2 marzo alle 20.30, con collegamento diretto su Radio3, e venerdì 3 marzo alle 20, entrambi all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Il programma delle due serate prevede l’Ouverture KV 527 dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra di Pëtr Il’ič Čajkovskij, la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinskij e il celeberrimo Boléro di Maurice Ravel.

INFO TICKETS: Poltrone numerate da 30 a 15 euro (ridotto giovani con meno di trent’anni) in vendita sia online sia presso la biglietteria dell’Auditorium Rai, un’ora prima del concerto sono messi in vendita gli ingressi non numerati a 20 e 9 euro.

Redazione