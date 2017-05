MUSICA: IL VOLO torna live in Europa con lo spettacolo “NOTTE MAGICA – A Tribute To The Three Tenors”, domani al Pala Alpitour di Torino (il 9 maggio a Milano e il 12 e il 13 maggio a Roma) VIDEO

Reduce dall’enorme successo della prima parte del tour mondiale,

che ha debuttato il 4 marzo al Radio City Music Hall di New York

registrando ben 15 SOLD OUT solo negli Stati Uniti

TORNA CON 30 IMPERDIBILI DATE IN EUROPA CON

“NOTTE MAGICA”

A TRIBUTE TO THE THREE TENORS

un progetto di MICHELE TORPEDINE

PRIMO APPUNTAMENTO DOMANI AL PALA ALPITOUR DI TORINO

A SETTEMBRE DI NUOVO OLTREOCEANO

CON ALCUNE DATE NELLE PIÙ IMPORTANTI CITTÀ DELL’AMERICA LATINA

Dopo aver registrato ben 15 SOLD OUT solo negli Stati Uniti durante la prima parte del tour mondiale, IL VOLO torna in Europa con lo spettacolo “NOTTE MAGICA – A Tribute To The Three Tenors” (un progetto di Michele Torpedine), confermando così il grande successo del progetto dedicato ai tre tenori.

La prima data italiana sarà domani, venerdì 5 maggio, al Pala Alpitour di Torino; da qui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torneranno a portare sul palcoscenico un programma dove le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si alterneranno a brani tratti da grandi musical e con le più celebri arie d’opera.

30 DATE: Queste tutte le date (in Italia e in Europa) del tour ad ora confermate: il 3 maggio al Palasport G. Bolino di ROCCARASO (DATA ZERO); il 5 maggio al Pala Alpitour di TORINO; il 6 maggio alla Unipol Arena di BOLOGNA; il 9 maggio al Mediolanum Forum di MILANO; il 12 e il 13 maggio al Pala Lottomatica di ROMA; il 15 maggio al Pala Prometeo di ANCONA; il 17 maggio al Modigliani Forum di LIVORNO; il 19 e il 20 maggio all’Arena di VERONA; il 23 maggio alla Royal Albert Hall di LONDRA; l’1, il 3 e il 4 giugno al Teatro Antico di TAORMINA; l’8 giugno all’MFCC di MALTA; il 10 giugno all’Arena Flegrea di NAPOLI; il 15 giugno alla Mitsubishi Electric Halle di DUSSELDORF; il 16 giugno al Mehr! Theater di AMBURGO; il 18 giugno alla Crocus Hall di MOSCA; il 20 giugno a KIEV al Palatz Ukraini; il 22 giugno a ODESSA al Teatr Muzkomedii; il 24 giugno a MADRID ai Jardines del Botanico; il 26 giugno a VARSAVIA al Hala Torwar; il 28 giugno a VIENNA allo Stadthalle/Halle F; il 30 giugno a SOFIA al National Palace of Culture/Hall 1; l’8 luglio in Piazza Grande a PALMANOVA – Ud; il 9 luglio all’Anfiteatro Camerini di PIAZZOLA SUL BRENTA – Pd per il Postepay Sound Festival; il 14 luglio alla Summer Arena di SOVERATO – Cz; il 21 luglio in Piazza Napoleone a LUCCA per il Lucca Summer Festival; il 28 luglio alla Forte Arena di PULA – Ca.

Special guest dell’appuntamento del 23 maggio alla Royal Albert Hall di Londra, tempio della grande musica inglese, sarà Mario Biondi.

I biglietti per le date sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati (per info: www.fepgroup.it)

RTL 102.5 è partner ufficiale del tour italiano.

A settembre il trio tornerà a esibirsi oltreoceano con alcune date nelle più importanti città dell’America Latina.

“Notte Magica – A tribute To the Three Tenors”, l’ultimo album de IL VOLO, con la partecipazione straordinaria di PLACIDO DOMINGO, uscito in tutto il mondo per Sony Music in versione CD e nella deluxe edition 2CD + DVD, continua la sua ascesa delle classifiche in Italia, dove ha già raggiunto il DISCO DI PLATINO e negli USA dove è entrato al 5° posto dei best seller di Amazon con il brano “Nessun Dorma”.

Era il 7 luglio 1990 quando, in uno dei templi più suggestivi dell’Opera, il Teatro delle Terme di Caracalla a Roma, Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti cantarono insieme realizzando uno dei più grandi eventi musicali del secolo: “I TRE TENORI”. A 27 anni da quel concerto entrato nella storia, Il VOLO, reduce dai successi di una lunga tournée internazionale, lo scorso 1 luglio ha voluto ricordare le emozioni di quella notte magica con un evento nell’affascinante cornice di Piazza Santa Croce a Firenze. Un tributo speciale ai tre incomparabili tenori che ha permesso di avvicinare quel mondo musicale anche a un pubblico più giovane, portando poi l’atmosfera di quella notte nei teatri e nelle arene di tutto il mondo.

