LUCA DIRISIO MARTEDÌ 9 MAGGIO LIVE AL MEMO MUSIC CLUB DI MILANO

Luca Dirisio ha ottenuto notorietà grazie al suo primo singolo di successo, Calma e sangue freddo, brano tormentone dell’estate 2004 che lo ha portato a vincere il premio Artista rivelazione dell’anno alla 41^ edizione del Festivalbar. Segue, in autunno dello stesso anno, l’album di debutto dal quale vengono estratti, oltre a Calma e sangue freddo, i singoli Il mio amico vende il tè, Usami e Per sempre. L’album viene pubblicato anche in Spagna. Nel 2005 prende parte al Festival di Sanremo in qualità di ospite durante la serata dei duetti con Paolo Meneguzzi nel brano Non capiva che l’amavo. Nel 2006 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Uomini con il brano Sparirò, di cui è anche autore. Dirisio porterà in tour il nuovo singolo Mentre te ne vai arrangiato da Marco Zangirolami uscito il 21 aprile scorso, appoggiato dall’etichetta Rock Concerti, dalla casa editrice Senza Dubbi e la distribuzione in digitale di Believe inserendolo in tutte le radio più importanti del circuito nazionale, sui portali più famosi come Itunes, Spotify, Deezer, Tim Music, Apple Music, ecc. Contemporaneamente comincerà una promozione Tv, radio e web che lo porterà anche in un tour live europeo nelle piazze più importanti da maggio a dicembre 2017. Un tour live 2017 dove Luca Dirisio, ripercorrerà tutti i suoi grandi successi come Calma e sangue freddo, Usami, Sparirò e tante altre canzoni. Il tutto mixato da uno spettacolo di spessore con la sua band dalle emozioni forti, 5 elementi sul palco più il front man che coinvolgeranno il pubblico con sonorità magiche. Cena dalle ore 20, concerto Live ore 22. Redazione