Comunicato stampa: Junior v si esibirà a Londra a fine agosto: saranno due gli show nella capitale inglese

Ha soli 18 anni ma sta già facendo tanto parlare di se: Vincenzo Stallone, in arte Junior V, è uno degli artisti più promettenti dell’attuale scena reggae italiana. A conclusione del suo tour estivo che lo ha portato su alcuni tra i palchi più interessanti della Penisola – tra cui il One Love Festival di Udine – il giovane talento pugliese, volerà a Londra per due show promossi da Bass Culture con il contributo di Puglia Sounds (Regione Puglia – Fsc 2014/2020 – Investiamo nel vostro futuro): il 20 Agosto si esibirà al Brixton Jamm in apertura all’icona della dub music Aba Shanti I, e il 26 Agosto suonerà all’Hootananny Brixton Club, prima della reggae star francese Naâman. Junior V ha pubblicato lo scorso anno il disco “Running on Jah Way“, distibuito da Goodfellas, (contiene il singolo “Il Labirinto“), e quest’anno l’Ep realizzato insieme alla cantante italo-africana Sista Awa, prodotto da Bonnot (Assalti Frontali) e masterizzato negli Stati Uniti da Chris Athens (Run Dmc, Damian Marley, Nas, Method Man, etc). Queste due date all’estero rappresentano per l’artista il cammino naturale che evidenzia le sue altissime potenzialità internazionali, dopo aver già inciso un singolo per l’etichetta inglese Marrow Records (“The Key of Progress” con il giamaicano Mark Wonder) e aver già suonato lo scorso anno in Olanda. Junior V porterà la sua musica e il suo messaggio in due club londinesi, attraverso cui è passata la storia del reggae mondiale.