24/08/2017 – 23:25 #RAI1 – I SUPEREROI DI PANI & MOLLICA: Ivano Fossati

Nell’ultimo dei sette appuntamenti de “I Supereroi di Pani & Mollica”, in onda giovedì 24 agosto alle 23.35 su Rai1, uno dei più grandi artisti della scena musicale italiana, Ivano Fossati, si racconta a Vincenzo Mollica e Massimiliano Pani. Dall’età scapigliata dei Delirium sino alle vette poetiche di canzoni come I Treni a vapore o La costruzione di un amore. Ma anche le stagioni che lo hanno visto autore di Patty Pravo, Mia Martini, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia… e il ricordo di personaggi che hanno segnato la sua strada come il nonno Alberto o la sua insegnante di Letteratura. E ancora… i suoi Supereroi musicali, il suo sguardo sulla musica di oggi… e il suo sguardo sul futuro. Come sempre, musica dal vivo insieme al jazzista Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti della scena internazionale. Il programma sarà replicato domenica 27 agosto alle ore 16.35 circa sempre su Rai1.