Albano dopo le dichiarazioni di Romina Power a Verissimo una volta per tutte dichiara: “…Siamo come fratello e sorella”…

Chi l’avrebbe detto? Al Bano Carrisi il cantante di “Nel Sole” e tanti altri successi, oggi 74enne, conteso da due donne!

Da una parte Romina Power, quella che è stata sua moglie per trentanni e oggi ex che rilascia interviste (onestamente dai toni ironici ndr), in cui dichiara :“Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare! Anch’io lo amo ancora – ha confessato infatti a Silvia Toffanin – Se tu vivi per trent’anni con una persona come fai a staccare la spina completamente, rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre”.

Dall’altra parte l’attuale compagna Loredana Lecciso che replica: “Rispetto il passato, ma vivo il presente. E il mio presente è accanto al mio uomo”.

Al centro il cantante di Cellino San Marco che irritato dal fatto di essere al centro di un gossip e in riferimento alle dichiarazioni della Power rilasciate a Verissimo, sabato 6 ottobre, esasperato dichiara una volta per tutte: “Non ne posso più. Prima di fare gossip, qualcuno ci pensa mai che io, a casa, ho una compagna e due figli? Perché sembra che agli italiani non importi altro che io e Romina torniamo insieme?” e poi ancora: “Quello era e sarebbe stato ancora un bell’amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana Lecciso abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare” “Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l’ironia…Ora, abbiamo un rapporto correttissimo, nel rispetto delle vite altrui. La sua in America, la mia in Italia. Siamo come fratello e sorella”.

Redazione