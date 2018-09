Cinema: morto a 82 anni lʼattore Burt Reynolds

Burt Reynolds, il carismatico protagonista di film come “Deliverance” , “ The Longest Yard” e “ Smokey” e “The Bandit”, è morto all’età di 82 anni.

L’attore, tra gli altri famoso per film come “Boogie Nights-L’altra Hollywood” e “Un tranquillo weekend di paura”, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto questa mattina al Giove Medical Center in Florida. Con lui c’era la famiglia. Il suo manager, Erik Kritzer, ne ha dato notizia a The Hollywood Reporter .

