24/09/2018 – 21:05 #RAI2: QUELLI CHE… DOPO IL TG Ospite della prima puntata Emilio Fede

Emilio Fede ospite e Ubaldo Pantani negli inediti panni di Rocco Casalino: lunedì 24 settembre ricomincerà così Quelli che… dopo il TG, il programma satirico di Rai2 che torna in onda alle 21.05 con l’attesa seconda edizione.

Dal lunedì al venerdì, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran torneranno nel ruolo di editorialisti, cronisti, opinionisti e fact-checker, riproponendo in modo ironico le notizie della giornata e scandagliando il web per trovare invece alcune chicche passate inosservate. Insieme a loro, i tanti personaggi che Ubaldo Pantani interpreterà con arguta ironia e gli inviati di strada: l’ex “Iena” Mauro Casciari come new entry e il riconfermato Mannucci.

Nella prima puntata di lunedì 24 settembre, Emilio Fede, storico direttore del TG4 e primo dei tanti ospiti previsti nel corso della nuova stagione, sarà intervistato in studio e coinvolto in una speciale missione in occasione del compleanno di Silvio Berlusconi.

Accanto all’editoriale di Luca & Paolo sulla notizia del giorno, al via anche nuove rubriche, come Lo stato sta finendo, ossia un focus sul decadimento delle istituzioni con le più divertenti gaffe dei politici, e Profondo rosa, per approfondire anche il mondo del gossip e del costume.

Quelli che… dopo il TG torna quindi per la stagione televisiva 2018/2019 con la sua informazione alternativa, divertente e intelligentemente pungente, per 135 puntate in 27 settimane, dal 24 settembre al 17 maggio (con una pausa prevista tra dicembre e gennaio).

Redazione