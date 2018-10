“TALE E QUALE SHOW” VINCE ANCORA LA PRIMA SERATA|LUXURIA IN CIMA ALLA CLASSIFICA| INVITO IN DIRETTA DI MILLY CARLUCCI A MARIA DE FILIPPI

Continua il grande successo di ascolti di Carlo Conti e “Tale e Quale show”: lo spettacolo di Rai1 vince ancora la prima serata di ieri, venerdì 19 ottobre, con 4 milioni 527 mila spettatori e uno share del 22.2%.

La sesta puntata del programma cult di #Rai1 ha visto il trionfo di Vladimir Luxuria nei panni di Ivan Cattaneo. Seconda classificata Guendalina Tavassi in versione Bianca Atzei, riuscitissima peraltro, seguita da Antonio Mezzancella nei panni di Edoardo Bennato dal terzo posto della classifica.

Luxuria si è aggiudicata la puntata interpretando ‘Una zebra a pois’ di un insuperabile Ivan Cattaneo ottenendo la standing ovation del pubblico e i complimenti dei giudici e dei compagni di squadra.

Nella sesta puntata, in studio come quarto giudice Milly Carlucci che ha spiazzato tutti i presenti e Carlo Conti in primis. Milly infatti ha invitato in diretta al suo programma Ballando con le Stelle, Maria De Filippi sua storica rivale nella gara di ascolti del sabato sera:

“Carlo, posso dire una cosa alla De Filippi?”: “Voglio invitarla come ballerina per una notte”, ha esclamato.

non solo, ha chiesto al conduttore, rimasto a bocca aperta e senza parole, di aiutarla a coronare questo suo sogno:

“Posso approfittare del tuo show spudoratamente per un invito? Siccome tu la conosci perché avete fatto Sanremo insieme. Il mio sogno sarebbe di avere come ballerina per una notte Maria De Filippi”.

“Noi siamo nella stessa serata ed è complicato – ha proseguito la Carlucci – ma si possono fare tante cose, collegamenti, registrazioni. Chiudiamo il messaggio e vediamo se Maria apre la mia busta. Maria apri la busta? Vediamo che succederà. Sono pronta a fare il collegamento con il suo studio”.

