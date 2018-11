04/11/2018 – 20:35 #RAI1: “CHE TEMPO CHE FA” tra gli ospiti Luisa Ranieri e Luca Zingaretti e Marco Mengoni

Nel nuovo appuntamento con Che Tempo che fa di Fabio Fazio domenica 4 novembre alle 20.35 su Rai 1 sarà in studio Ilaria Cucchi, accompagnata dall’avvocato di famiglia Fabio Anselmo. Ospite questa settimana anche la superstar mondiale già vincitore di 4 Grammy Michael Bublé, che il 16 novembre uscirà con l’album “Love” e che canterà in studio il singolo “Love you anymore”. Inoltre Luisa Ranieri e Luca Zingaretti saranno intervistati per la prima volta insieme da Fabio Fazio. I due attori sono nei principali teatri italiani con la pièce “The Deep Blue Sea” di Sir Terence Rattigan per la regia di Luca Zingaretti, dove la Ranieri ha il ruolo della protagonista Hester Collyer Page.

Alla scrivania di Che Tempo Che Fa questa settimana anche Paolo Virzì, il regista, vincitore di 7 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e un Leone d’Argento- Gran Premio della Giuria sarà nelle sale dall’8 novembre con il film “Notti Magiche”.

E ancora, Marco Mengoni che uscirà il prossimo 30 novembre con l’album “Atlantico”. La popstar si esibirà in studio con i nuovi singoli “Buona Vita” e “Voglio”.

Anche in questa puntata la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback. A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Fabio Volo, Orietta Berti, e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al Tavolo, oltre a Marco Mengoni, saranno presenti Luca Argentero, nelle sale dal 15 novembre con “Cosa fai a capodanno?” una black comedy con Ilenia Pastorelli e Vittoria Puccini, Adriano Panatta dal 6 novembre in libreria con “Il tennis è musica” scritto con Daniele Azzolini, Francesca Fialdini conduttrice dal 10 novembre su Rai1 della 61esima edizione de “Lo Zecchino d’Oro” e Lello Arena.