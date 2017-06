Modà: Kekko Silvestre pausa dalla musica per dirigere un film!

“In questi ultimi 7 anni abbiamo fatto un percorso difficile ma bello. Il 9 giugno esce un estratto di Passione maledetta, poi prenderemo una pausa . Io sto lavorando ad un film, è un sogno nel cassetto. Ho questo pallino del cinema da tanti anni e finalmente farò la regia e la sceneggiatura, mi metterò al lavoro molto presto. Cercheremo di far comparire anche i Modà per non lasciarli troppo a riposo, troveremo un cameo in qualche modo. Sarà un’avventura nuova, molto stimolante e non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Questo quanto annunciato da Kekko Silvestre, voce dei Modà salito sul palco dell’Arena di Verona per ritirare il Premio Live Multiplatino ai Wind Music Awards2017 ricevuto per il tour da 240mila spettatori.

Dopo la partecipazione ai Wind Music Awards, i Modà hanno voluto ringraziare il pubblico con un messaggio: “Il frutto del vostro amore – hanno scritto – ci ha permesso ancora una volta di raggiungere risultati straordinari. Siete il nostro orgoglio, siete il nostro cuore”.

Non è dato sapere quanto durerà la pausa, ma il gruppo nato nel 2002, che ha collezionato nel suo cammino 7 album, tre partecipazioni a Sanremo, diversi dischi d’oro e di platino diventanto una delle band italiane più amate, ha rassicurato i fan svelando che presto tornerà a comporre e a pubblicare dischi.

Redazione