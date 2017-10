Si è conclusa ad Apecchio la “Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del bosco” che anche quest’anno ha il suo “Re” : #ValerioScanu

Si è conclusa ad Apecchio nelle Marche la 35^ “Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del bosco” organizzata da Comune di Apecchio, Pro loco e associazione “Apecchio Città della Birra”, partner “Tipicità” e “Associazione Marche di Birra” .

Varie le manifestazioni inserite nell’ambito del programma della Fiera e per quanto concerne la musica, un’esibizione live del giovane cantautore Fré Monti, concorrente del talent “The Voice”, ha scaldato il pubblico per il momento più atteso della serata che ha visto salire sul palco l’ormai popolarissimo Valerio Scanu, accolto con un’ovazione dell’intera platea che come al solito quando si tratta del cantante ha raccolto un pubblico proveniente da varie parti d’Italia. Valerio Scanu ha iniziato la sua esibizione alternando ai suoi brani originali alcune cover di grandi successi della musica italiana. Accompagnato alla chitarra da Fabio Greco, chitarrista della sua band si è esibito in un concerto acustico che più ha evidenziato le sue ben note qualità vocali. A conclusione del live, Valerio, è stato investito dal Sindaco Vittorio Nicolucci, del titolo di Re del Tartufo 2017 della 35a edizione della Mostra, divertendo il pubblico durante la fase di “vestizione” a cui si è prestato simpaticamente.

