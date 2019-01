17/01/2019 – 17:00 #RAI RADIO LIVE: ERA ORA In esclusiva le interviste ai cantanti di Sanremo 2019

Rai RadioLive riprende la sua programmazione con una esclusiva: da oggi, giovedì 17, e per quattro puntate, il programma “EraOra”, in onda il martedì e il giovedì alle 17, proporrà le interviste ai partecipanti al 69° Festival di Sanremo registrate durante le prove romane.

, – nelle quali Maria Cristina Zoppa raccoglierà in anteprima assoluta i primi commenti dei cantanti in gara a Sanremo e la loro preparazione in vista del Festival. Un vero e proprio reportage su quello che è l’elemento fondante del Festival: la musica, le canzoni, gli artisti. Le puntate di “EraOra” si ascoltano al link http://www.radiolive.rai.it , oppure sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.