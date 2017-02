02/02/2017 – 23:45 #RAI1: FAN CARAOKE Francesca Michielin e Max Gazzè ospiti dell’ultima puntata

Ospiti dell’ultima puntata in onda giovedì 2 febbraio alle 23.45 su Rai1,Francesca Michielin e Max Gazzè.

Giampaolo Morelli nella prima parte della trasmissione cercherà di far giocare la timida Francesca Michielin, voce melodiosa e occhioni dolci, che di sicuro non potrà non cedere al fascino e alla simpatia del conduttore napoletano. Nella seconda parte arriverà Max Gazzè, cantautore, bassista e attore italiano, voce inconfondibile, pezzi unici conosciuti da tutti.

Il programma, leggero e divertente, permette ai migliori artisti del panorama musicale italiano di mettersi in gioco attraverso canzoni, testi stravolti, melodie cambiate e scherzi a colleghi musicisti, grazie alla complicità di un sorprendente Morelli che riesce a coinvolgere l’ospite in auto in un’atmosfera giocosa e unica.

Nella seconda auto, la “Fan Car”, intanto si consuma l’agguerritissima sfida tra i tre fan: colui che dimostrerà di conoscere alla perfezione il proprio idolo, attraverso piccole e divertenti prove, si aggiudicherà un incontro unico, con il suo mito. Il tutto sotto le “grinfie” della bella influencer Giulia Valentina.