[C.S.] Maria De Filippi su Rudy Zerbi: “Si rivelò una scoperta come giurato a Italia’s Got Talent”

“Quando nacque su Canale 5 Italia’s Got Talent, prendemmo questo format, facendo prima il numero zero e mostrandolo a chi comanda, il quale ti dice se quel programma va fatto o meno. Il numero zero l’abbiamo fatto al Teatro Massimo e io chiesi a Rudy se si prestava a fare parte di questo progetto embrionale. All’epoca non ero prevista all’interno del programma e facemmo due versioni di Italia’s Got Talent, in una delle due Rudy che era seduto in giuria, si rivelò una scoperta in quella veste, tanto che poi gli venne proposto di sedersi in giuria.” a raccontare quest’aneddoto, “forse mai raccontato” su Rudy Zerbi, è stata Maria De Filippi, ospite insieme al collega e amico a “Io le donne non le capisco” condotto da Sonia D’Agostino su RadioRadio.

