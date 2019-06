C.S._Le Top Classifiche MEI dell’ultimo mese. Le classifiche dedicate al meglio della produzione musicale indipendente:

Tornano le TOP CHARTS del MEI! Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano. La Indie Music Like la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine che ora approda su Spotify e diventa una playlist con il meglio dell’indie italiano. Sul podio Liberato, Levante e Ghali. La Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa Gazzelle, Ultimo e Il Pagante con Miss Keta. La SuperIndies, che fra i dischi di alto gradimento vede in testa Vinicio Capossela, conBanco del Mutuo Soccorso e Coez, mentre fra le label vede in testa Maciste Dischi, seguito da Carosello e Bomba Dischi. La SuperLive in cui sono in testa i Fast Animals & Slow Kids, mentre fra i club è in testa il Circolo Magnolia mentre Nei Top Festival e Contest in testa troviamo il Miami e Musica da Bere. INDIE MUSIC LIKE 1. LIBERATO – Oi Marì (Idol) 2. LEVANTE – Andrà tutto bene (Warner) 3. GHALI I Love You (Sto Records) 4. GAZZELLE – Punk (Maciste Dischi ) 5. ULTIMO – Rondini al guinzaglio (Honiro) 6. RICCARDO SINIGALLIA – Malamore (Sugar) 7. THE ZEN CIRCUS – Canta che ti passa (Woodworm) 8. COEZ – È sempre bello (Carosello) 9. COMA_COSE – Granata (Asian Fake) 10. CLAVDIO – Nacchere (Bomba Dischi) 11. TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI & PIERPAOLO CAPOVILLA Lavorare per il male (La Tempesta) 12. GIOVANNI TRUPPI – Borghesia (Virgin) 13. DANIELE SILVESTRI – Prima che (Sony) 14. FABRIZIO MORO – Ho bisogno di credere (Sony) 15. CISCO – L’erba cattiva (Rivertale) 16. MOTTA – Verranno a chiederti il nostro amore (Sony) 17. SUBSONICA – L’incubo (Sony) 18. DAVIDE DE MARINIS Naturale (Keep Hold/StarPoint International) 19. CAPOSSELA – Il povero Cristo (Warner) 20. FULMINACCI – Una sera (Maciste Dischi) VIDEO INDIE MUSIC LIKE 1. GAZZELLE – Punk (Maciste Dischi ) 2. ULTIMO – Rondini al guinzaglio (Honiro) 3. IL PAGANTE feat. M¥SS KETA – Adoro (Believe) 4. GHALI I Love You (Sto Records) 5. GABRY PONTE feat. EDOARDO BENNATO & THOMAS – Il calabrone (DanceAndLove) 6. TORMENTO feat. J-AX – Acqua su Marte (Time/Sony) 7. COEZ È sempre bello (Carosello) 8. LIBERATO – Oi Marì (Idol) 9. NASHLEY – Cenere (3Flowrida) 10. QUENTIN40 – Botti (Urbana Label) 11. MARGHERITA VICARIO – Mandela (INRI) 12. MASSIMO PERICOLO feat. GENERIC ANIMAL – Sabbie d’oro (Pluggers/Lucky Beard Rec) 13. DAVIDE DE MARINIS – Naturale (Keep Hold/StarPoint International) 14. COMA_COSE – Granata (Asian Fake) 15. JUNIOR CALLY – Montecarlo (Sugar) 16. GALLAGHER feat. TRAFFIK – Diamanti Razzisti (Honiro) 17. ERMAL META – Ercole (Mescal/Sony) 18. MONDO MARCIO feat. MINA – Angeli E Demoni (Mondo Records) 19. NEGRAMARO – Cosa c’è dall’altra parte (Sugar) 20. PRIESTESS – Brigitte (Tanta Roba Label) SUPERINDIES TOP 10 DISCHI VINICIO CAPOSSELA Ballata per uomini e bestie (La Cupa) BANCO DEL MUTUO SOCCORSO Transiberiana (Insideout) COEZ E’ sempre bello (Carosello) ULTIMO Colpa delle favole (Honiro) LIBERATO Liberato (Idol) SAMUEL HERON Triste (Believe) LAZZA Re Mida (333Mob) FRANCO 126 Stanza singola (Bomba dischi) ROBERTO VECCHIONI L’infinito (DM produzioni) MADMAN MM Vol. 3 (Tanta Roba) FINLEY We are Finley (Gruppo Randa) MOSTRO The Illest Vol.2 (Honiro) NOYZ NARCOS Enemy (Thaurus) SERGIO CAMMARIERE La fine di tutti I guai (Parco della Musica) GAZZELLE Punk (Maciste Dischi) EMIS KILLA Supereroe (Carosello) ALESSANDRO CASILLO XVII (Iam) IL PAGANTE Paninaro 2.0 (E Ventures) FRAH QUINTALE Regardez moi (Undamento) TEDUA Orange county California (Thaurus) TOP 10 LABEL MACISTE DISCHI CAROSELLO BOMBA DISCHI HONIRO LABEL TANTA ROBA LABEL LA TEMPESTA DISCHI 42 RECORDS ASIAN FAKE UNDAMENTO INRI SUPERLIVE TOP 10 LIVE FAST ANIMALS & SLOW KIDS MOTTA FRANCO 126 TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI MURUBUTU BANDABARDO’ MARIA ANTONIETTA GIOVANNI TRUPPI EDDA ULTIMO TOP 10 CLUB CIRCOLO MAGNOLIA Segrate (MI) MONK Roma TITTY TWISTER Firenze OFFICINE ESTRAGON Bologna LIVE CLUB Trezzo S/A (Mi) MAMAMIA Senigallia (An) PIKA CLUB Verona THE TUBE Savona BOCA BARRANCA Ravenna SPAZIO 211 Torino TOP 10 CONTEST MUSICA DA BERE VOCI DI CORRIDOI VICENZA ROCK CONTEST PREMIO INEDITO PAGELLA NON SOLO ROCK PREMIO LELIO LUTTAZZI CULTURALMENTE INDIPENDENTE ROCK TARGATO ITALIA PREMIO BRUNO BOTTIROLI PREMIO ANDREA PARODI TOP FESTIVAL MIAMI Milano MEETING DEL MARE – Marina di camerota (SA) CARROPONTE – Sesto S.G. (Mi) BOLOGNA ESTATE NOTTE DEL LISCIO – Romagna PIANO CITY – Milano RADIO ITALIA LIVE – Milano FILAGOSTO FESTIVAL – Filago (BG) FERRARA SOTTO LE STELLE FESTA DELLA MUSICA DEI GIOVANI – Matera Redazione