LELE: da venerdì 7 aprile in radio “COSÌ COM’È”, nuovo singolo estratto dall’album d’esordio “COSTRUIRE 2.0”

LELE

DA VENERDÌ 7 APRILE IN RADIO

“COSÌ COM’È”

Nuovo estratto dall’album

“COSTRUIRE 2.0”

che contiene anche “ORA MAI”

brano vincitore nella Sezione Nuove Proposte del 67° Festival di Sanremo

Dal 3 maggio presenta il disco in tre imperdibili live!

3 maggio al DUEL BEAT di NAPOLI

4 maggio al LANIFICIO 159 di ROMA

7 maggio alla SALUMERIA DELLA MUSICA di MILANO

Da venerdì 7 aprile sarà in rotazione radiofonica “COSÌ COM’È” di LELE (testo: Lele Esposito e Tony Maiello, musica: Lele Esposito e Chicco Palmosi) nuovo singolo estratto dall’album “COSTRUIRE 2.0”.

Il brano, prodotto a Los Angeles da Michele Canova, è una delle 5 nuove tracce inedite contenute in “COSTRUIRE 2.0”, speciale riedizione del suo disco d’esordio “Costruire”.

L’album contiene anche “ORA MAI”, brano con cui l’artista ha trionfato al 67° Festival di Sanremo nella Sezione Nuove Proposte.

«“Così Com’è” nasce dal desiderio di raccontare il buono delle cose, anche dove di buono ce n’è poco – racconta Lele a proposito del brano – È il desiderio di estate, sia come stagione che come stato emotivo. “Così Com’è” è una richiesta di buon umore!»

Da maggio LELE presenterà per la prima volta dal vivo “COSTRUIRE 2.0” in tre imperdibili date di anteprima del tour: il 3 maggio al Duel Beat diNapoli, il 4 maggio al Lanificio 159 di Roma e il 7 maggio alla Salumeria della Musica di Milano.

Questi tutti i prossimi appuntamenti confermati (di un calendario in costante aggiornamento) in cui Lele avrà modo di incontrare i fan e presentare il suo disco: il 7 aprile a SAMBUCETO – CH (ore 17.00 c/o Centro Commerciale Centro d’Abruzzo – via Po, 1); l’8 aprile a SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AP (ore 17.00 c/o Centro Commerciale Portogrande – Via Pasubio); il 3 maggio in concerto al Duel Beat di NAPOLI; il 4 maggio in concerto al Lanificio 159 di ROMA e il 7 maggio in concerto alla Salumeria della Musica di MILANO.

I biglietti per le tre date sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Redazione