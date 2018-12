Canale 5: Da venerdì 7 dicembre Torna in prima serata “Chi vuol essere milionario” condotto da Gerry Scotti

Per celebrare i vent’anni dalla nascita del format originale, Canale 5 propone, da venerdì 7 dicembre, quattro appuntamenti speciali in prima serata di “Chi vuol essere milionario?’, il quiz dei quiz condotto da re del genere, Gerry Scotti, designato da Mike Bongiorno come suo unico erede.

La formula del programma resta invariata: 15 domande, su ogni argomento possibile, al fine di raggiungere l’ultima domanda e aggiudicarsi il milione di euro. Un’unica variazione: in questa edizione gli aiuti saranno 4 (invece di 3): oltre ai classici “50 e 50” e “Chiedilo al pubblico” ci saranno “Chiedilo a Gerry” e “Chiedilo al tuo esperto in studio”.