23/12/2018 – 17:35 #RAI1: LA PRIMA VOLTA Puntata natalizia con Cristina Parodi e tre storie emozionanti

Le feste sono alle porte: domenica 23 dicembre alle 17.35 Cristina Parodi dà appuntamento ai telespettatori di Rai1 nello studio de La Prima Volta per una puntata in piena atmosfera natalizia. Il pubblico per l’occasione sarà accolto dall’incanto delle voci bianche del coro dei Piccoli cantori di Milano.

Sotto i riflettori del programma di Rai1, questa settimana, tre storie delicate, tre percorsi di vita che sapranno emozionare e sorprendere ancora una volta il pubblico.

Si parlerà di Enzo, un operatore sociosanitario con la grande passione per il circo che per “La Prima Volta” potrà realizzare il suo più grande sogno, quello di esibirsi con la famiglia circense per antonomasia, la famiglia Orfei, in un numero che lascerà tutti i suoi cari senza parole.

Poi si ascolterà la richiesta di perdono di una madre segnata da una vita piena di difficoltà, che si rivolge – sempre per “La Prima Volta” – alle sue figlie per togliersi un grande peso dal cuore e lo fa attraverso una commovente lettera di Natale. E come fanno i bambini con le loro richieste a Babbo Natale, esprime un desiderio: essere perdonata per essersi allontanata da loro.

Poi ancora, c’è la storia di Federico, un ragazzo di 25 anni, un metro e novanta di entusiasmo affetto dalla sindrome di down, che ha sempre amato cucinare e sogna di fare di questa grande passione la sua vera professione. Per “La Prima Volta” Federico potrà avere un assaggio di cosa vuol dire essere un pasticciere stellato con l’aiuto di un Ambasciatore del Gusto, Sal De Riso.