Giorgia ricorda sui social Alex Baroni, nato il 22 dicembre, postando “Cambiare” canzone simbolo del cantautore

Il 22 dicembre Alex Baroni avrebbe compiuto 52 anni , il cantautore morto la mattina del 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di agonia, a causa di un terribile incidente stradale in moto sulla circonvallazione Clodia, nel pomeriggio del 19 marzo, fu investito da un auto in fase di inversione di marcia in un punto vietato.

La cantante Giorgia, sua compagna dal 1997 al 2001 con parole commosse a ricordato il cantautore: “L’anima non finisce mai” e lo ha omaggiato con la canzone simbolo della discografia del cantautore, Cambiare.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgiaufficiale%2Fposts%2F2079300442089984&width=500

La nota artista romana ha dedicato ad Alex Baroni le canzoni “Gocce di memoria”, “Marzo” e “Per sempre”.

Redazione