DANIELA SANTANCHE’ RISPONDE ALLE CRITICHE SUI SOCIAL: IO VESTITA DA SERA PER ANDARE A CORRERE? MACCHE’, AVEVO UNA TUTA DA 59 EURO!

Sui social Daniela Santanché ha fatto molto discutere per una foto che ha postato recentemente, in cui la si vede fare jogging in centro a Milano vestita, secondo i più critici, in modo anche troppo elegante. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la deputata di FI ha respinto al mittente le accuse, sottolineando che il suo look era tutt’altro che ‘da sera’. “Macché abito da sera, avevo una canottiera ed una tuta da ginnastica molto economica. Quando non vado a correre la mattina vado a correre un’ora la sera”. In realtà quella che ci dice essere una tuta sembrava essere molto elegante... “Assolutamente no, l’ho pagata 59euro!”. E allora come mai tutti questi ‘hater’ si sono scatenati nei suoi confronti? “Io tutte queste critiche non le ho viste, anzi ad alcuni ho scritto ‘siete meravigliosi’ perché mi hanno fatto commenti bellissimi”.

da #redazioneungiornodapecora