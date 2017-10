RIKI: TRA USCITA NUOVO ALBUM, LINEA DI ABBIGLIAMENTO, INSTOR TOUR E “TOUR 2018” UN SUCCESSO SENZA PRECEDENTI.

Riki (Riccardo Marcuzzo rivelazione dell’ultima edizione “Amici di Maria De Filippi” ndr), ha finalmente svelato la copertina e la tracklist del suo nuovo album“Mania”, in uscita venerdì 20 ottobre. La cover del disco, mostra il volto di Riki in evidenza su uno sfondo nero:

La tracklist di “Mania”, racchiude 12 inediti :

Il nuovo album, già in pre-order online è anticipato dal singolo ” Se parlassero di noi” e avrà anche una versione Deluxe, che conterrà anche un booklet di 32 pagine con foto esclusive e adesivi targati “RIKI_MANIA”. Intanto il cantante, si prepara a lanciare una speciale collezione d’abbigliamento “ABOUT_RIKI”. I capi, che a detta dell’artista saranno di “super qualità”, verranno realizzati in Italia e con cotone biologico, potrebbero essere venduti durante il Tour 2018 al via a febbraio con la doppia data a Venaria Reale (TO).

INSTORE TOUR: Tra ottobre e novembre, subito dopo l’uscita dell’album e prima dei due live sold out di Milano e Roma il 15 e 18 novembre Riki incontrerà i fan in giro per l’Italia e in particolare: il 20 ottobre a Roma, il 21 a Milano, il 22 a Lonato del Garda (Brescia), il 24 a Orio al Serio (Bergamo), il 25 a Piove di Sacco (Padova), il 26 a Marcianise (Caserta), il 28 a Gravina di Catania (Catania), il 29 a Palermo, il 31 a Cantù (Como), l’1 novembre a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), il 3 a Napoli, il 4 a Mesagne (Brindisi) e il 5 a Bari.

Questo invece IL CALENDARIO DEI CONCERTI

15 Novembre 2017 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

18 Novembre 2017 – Roma – Atlantico SOLD OUT

NUOVE DATE

16 Febbraio 2018 – Venaria (To) – Teatro Della Concordia SOLD OUT

17 Febbraio 2018 – Venaria (To) – Teatro Della Concordia

20 Febbraio 2018 – Padova – Gran Teatro Geox

22 Febbraio 2018 – Firenze – Obihall

23 Febbraio 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato

26 Febbraio 2018 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

27 Febbraio 2018 – Milano – Alcatraz NUOVA DATA

02 Marzo 2018 – Roma – Atlantico Live

05 Marzo 2018 – Napoli – Pala Partenope

09 Marzo 2018 – Bologna – Estragon

10 Marzo 2018 – Nonantola (Mo) – Vox Club I biglietti per la nuova data sono già disponibili online, mentre saranno venduti nelle rivenditorie autorizzate a partire dalle 14.30 di venerdì 13 ottobre.

Negli ultimi giorni, Riki ha anche festeggiato gli 8 milioni di visualizzazioni per il video di “Balla con me”, canzone contenuta in “Perdo le parole”: alla clip ha partecipato anche il ballerino Andreas Muller, ultimo vincitore di “Amici” e grande amico del cantante.

Redazione